Afscheid van een icoon: Jamie Lee Curtis over ‘Halloween ends’: «Het is bijna griezelig wat de drie laatste ‘Halloween’-films voorspeld hebben»

De drie laatste ‘Halloween’-films gaan over het Kwaad als abstract concept en wat het betekent in onze wereld. Had je dat ooit gezien in het personage van Michael Myers?

Jamie Lee Curtis (foto rechts) : «Nee, maar ik schrijf de scenario’s ook niet. Ik speel enkel mee. Ik ben ervan overtuigd dat we binnen 20 of 30 jaar op deze films zullen terugblikken en beseffen dat David Gordon Green [de regisseur en coscenarist, rn] een genie is. Het is bijna griezelig wat hij in deze drie films voorspelde en voorzag over de wereld waarin we leven. Zijn eerste ‘Halloween’ ging over hoe vrouwen hun macht terugnemen, hoe ze uitbuiting en onderdrukking niet langer pikken. Hij schreef die film in 2016 en een dik jaar later kregen we de #MeToo-beweging. In 2019 verzon hij ‘Halloween Kills’, over straatgeweld en hoe het volk het recht in eigen handen neemt omdat het systeem kapot is. En begin 2021 zagen we de bestorming van het Capitool. ‘Halloween Ends’ gaat nu over hoe we eigenlijk allemaal monsters zijn en hoe geweld een virus is dat iedereen aantast. Die toxische invloed zie je overal. De nieuwe ‘Halloween’-films zijn ongelooflijk vooruitziend, zowel politiek, sociologisch als emotioneel.»

De nieuwe film heet ‘Halloween Ends’ maar het einde van de serie is al vaker aangekondigd. Is dit het definitieve afscheid?

«Kijk, ik had nooit gedacht dat ik nog een ‘Halloween’ zou maken toen David Gordon Green me in 2017 belde om te zeggen dat hij een goed idee had voor een nieuwe film. Maar het werd uiteindelijk een trilogie. Ik ben hem bijzonder dankbaar, want het zijn drie films geworden die het genre naar een hoger niveau tillen. Op het eerste gezicht zijn het slasherfilms, maar ze gaan ergens over. En ze hebben mij een nieuwe status gegeven binnen de filmwereld. Ik ben nu ‘a fucking boss’!» ( lacht )

Doet het ergens ook pijn om Laurie Strode vaarwel te zeggen?

«Natuurlijk. Afscheid nemen doet altijd pijn. Je hoeft maar naar een luchthaven te gaan. Je zult er altijd mensen zien huilen. Uit elkaar gaan, is lastig. Maar het is tijd voor andere dingen. Beter dan deze trilogie wordt het toch niet.»

Is Laurie Strode zo’n beetje een alter ego geworden voor jou? Hoe is ze veranderd?

«Als je in de loop van 44 jaar verschillende keren hetzelfde personage speelt, zie je haar onvermijdelijk evolueren. Het is ook eigen aan een leven voor de lens dat je jezelf ouder ziet worden. Ik maak me geen illusies dat ik er vandaag anders uitzie dan toen, met kleren aan en zonder kleren aan. Ik ben een realist. Maar ik vind het heerlijk om personages zoals Laurie te spelen. Haar doorzettingsvermogen, haar moed, haar kracht, haar intelligentie, haar lef, en haar liefde.»

In ‘Halloween Ends’ schrijft je personage haar memoires. Is dat iets wat je zelf ooit zal doen?

«O nee. ( lacht ) Mensen noemen me wel eens een massapromotiewapen. Ik ben recht voor de raap en ik denk dat ik altijd heel open en transparant ben geweest in mijn werk en mijn leven. En ik weet dat er geweldige autobiografieën bestaan. Mijn goeie vriendin Jennifer Grey [bekend als actrice in onder meer ‘Dirty Dancing’, rn] heeft er bijvoorbeeld een geschreven, vol mooie inzichten en ideeën. Maar ik heb er geen nood aan. Ik heb het grootste deel van mijn volwassen leven in de schijnwerpers gelopen, ik heb er goed mijn brood mee verdiend en ik heb heel mooie creatieve ervaringen beleefd. Dan is het goed om ook bepaalde dingen voor mezelf te houden.» ( lacht )