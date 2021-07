De vakantie komt eraan, zo voorkom je dat je ziek wordt in de auto

Het is juli en dat betekent voor velen dat het tijd wordt om op vakantie te vertrekken. Zeker nu het coronavirus nog de ronde doet, kiezen veel vakantiegangers ervoor om met de auto te reizen. Handig, maar niet bepaald een pretje als je misselijk wordt in de wagen. Gelukkig bestaan er een paar simpele trucjes om die wagenziekte tot een minimum te beperken.

Luchtige maaltijd

Als je vroeg vertrekt, is de verleiding groot om niets te eten, maar dat werkt je misselijkheid vaak in de hand. Anderzijds valt een vettig pak frieten of iets in die aard ook weer niet aan te raden. Kies daarom voor een luchtige maaltijd, zodat je geen honger hebt, maar je maag het ook niet moeilijk krijgt om je eten te verteren.

Schone lucht

Krijg je het een beetje benauwd? Zet dan niet de airco aan, maar doe liever je raam een beetje open zodat je frisse lucht binnenkrijgt. Als je het te warm hebt, zal je je ook sneller slecht voelen, dus probeer ervoor te zorgen dat de temperatuur niet al te hard oploopt. Als het echt niet meer lukt, stop dan even en maak een wandelingetje.

Water, water, water

Hydrateren is essentieel om misselijkheid tegen te gaan. Zorg er dus voor dat je voldoende water meeneemt, liefst plat, want bubbels kunnen je maag in de war sturen. Voeg eventueel wat citroensap of enkele schijfjes gember toe aan het water - dat zijn natuurlijke middelen om misselijkheid tegen te gaan.

Comfort

Als je je comfortabel installeert, is de kans kleiner dat je je slecht gaat voelen. Denk er dus aan om kussentjes en eventueel een deken mee te nemen. Een kussen achter je hoofd kan ervoor zorgen dat je minder vibraties voelt, wat er dan weer voor zorgt dat je minder snel ziek wordt. Wat muziek is ideaal om je gedachten te verzetten, maar zet je die te luid, dan kan je ook weer misselijker worden.