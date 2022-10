De negroni sbagliato gaat momenteel viraal op TikTok: zo maak je de cocktail zelf

Nu de dagen steeds meer beginnen korten, spenderen we allemaal wat minder tijd buitenshuis. In plaats daarvan nemen we maar al te graag plaats in de zetel onder een lekker warm dekentje, smartphone in de hand. En voor je het weet ben je uren aan het scrollen op sociale media. Erg productief is het misschien niet, maar zo nu en dan komt een mens interessante informatie te weten. Zoals de favoriete cocktail van ‘House of the Dragon’-actrice Emma D’Arcy bijvoorbeeld.