De crisis beïnvloedt zelfs ons datingleven: meer dan helft van dates afgezegd door geldgebrek

Het leven is duur dezer dagen en dat voelen we aan alles. De energiefactuur stijgt, de rekening bij de supermarkt stijgt, de prijs van de benzine stijgt. En dus proberen we met z’n allen te besparen waar het kan. We zetten de verwarming een graadje lager, we kopen meer witte merken en gaan al eens vaker met de fiets naar de stad. En blijkbaar vertaalt die besparingstrend zich ook in ons datinggedrag.

Wie veel tijd doorbrengt op datingapps en regelmatig «in het echt» afspreekt met een match, weet hoe duur daten kan zijn. Met wat geluk wordt één drankje een tweede, gaan jullie vervolgens op restaurant en pikken jullie tenslotte nog een film mee in de cinema. Zelfs als je de rekening netjes in tweeën verdeelt, kunnen de uitgaven op zo’n avond al snel oplopen. Doe je dat enkele keren per week of per maand, wel, dan durft je datingbudget weleens uit de hand te lopen.

Alternatieven

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat maar liefst zes op de tien vrijgezellen volgens datingapp Happn weleens een date hebben afgezegd omwille van financiële redenen. Een tendens die zich de komende tijd wellicht bevestigd zal zien, nu we ons budget allemaal wat meer in het oog moeten houden. Wil je toch nog zonder zorgen blijven daten? Dan wordt het wellicht tijd om op zoek te gaan naar gratis of goedkope activiteiten. Thermoskoffie in het park, iemand?