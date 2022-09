AHA! Exact zo lang duurt de perfecte kus

Kussen, het is één van de intiemste dingen die we doen als koppel. Voor sommigen is een intense kus zelfs persoonlijker dan een partijtje bedsport - aan jou om te bepalen wat jij intiemer vindt. Maar er bestaan duizend-en-één soorten kussen. Van een snelle smak op de wang tot een intense, eeuwigdurende sloeberpartij: de ene kus is de andere niet. Maar blijkbaar bestaat er wel een ideale duur.

Althans, toch wat de Amerikaanse psycholoog John Gottman betreft. In een artikel voor Psychology Today doet hij uit de doeken hoe lang de ideale kus precies duurt en legt hij ook uit waarom die duur zo perfect is.

Geen huisgenoten, maar lovers

Volgens Gottman zouden we onze partner idealiter 6 seconden kussen. Dat lijkt misschien lang, maar dat is ook de bedoeling. Volgens Gottman zou zo’n lange kuspartij ervoor zorgen dat we ons meer verbonden voelen als koppel. Hij raadt zelfs aan om minstens één maal per dag een kus van 6 seconden in te lassen, bijvoorbeeld ‘s ochtends wanneer je afscheid neemt van elkaar voor de dag of ‘s avonds bij het thuiskomen. Volgens hem zou een lange kus ervoor zorgen dat we niet als huisgenoten samenwonen, maar daarentegen net meer naar elkaar verlangen als koppel. Er bestaat erger relatieadvies als je het ons vraagt.