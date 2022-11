De clitoris zou nog veel gevoeliger zijn dan gedacht

Met meer dan 10.000 zenuwuiteinden is er alvast geen enkele reden meer om de clitoris over te slaan tijdens het minnespel. Het is de eerste keer dat onderzoekers alle zenuwuiteinden tellen van een clitoris. «Geen enkele studie heeft al het aantal zenuwuiteinden geteld in de menselijke clitoris», stelden de onderzoekers tijdens de eerste voorstelling van hun onderzoek tijdens een meeting van the Sexual Medicine Society of North America. Voordien zouden de cijfers gebaseerd zijn op het seksueel orgaan van een koe. Om nu tot het cijfer te komen, konden de wetenschappers gebruikmaken van samples van zeven trans mannen die een geslachtsbevestigende operatie ondergingen.

Meer onderzoek nodig

De onderzoekers schrijven dat het tellen van de zenuwuiteinden een belangrijke stap is om seksueel genot beter te begrijpen. Ook zou de ontdekking ook grote gevolgen hebben voor andere medische gebieden, waaronder voor geslachtsbevestigende operaties voor trans personen. Belangrijk is wel dat de studie op dit moment nog geen peerreview kreeg. Pas wanneer de studie die toets doorstaat, kan het onderzoek bevestigd worden.

Het onderzoek naar de clitoris staat lang niet zo ver gevorderd als het onderzoek naar de penis. De eerste uitgebreide studie naar de clitoris werd pas gepubliceerd in 1998 door Helen O'Connell.