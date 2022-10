Dankzij deze vijf tips draag je ook tijdens het daten zorg voor je mentale gezondheid

Daten, het is een hele opgave. Natuurlijk is het leuk om nieuwe mensen te leren kennen en potentieel de liefde van je leven tegen het lijf te lopen, maar daar stopt het niet. Daten betekent ook dat je je openstelt en dus kans loopt om gekwetst te worden. Het betekent dat je geconfronteerd wordt met onzekerheden en dat heeft niet altijd een gunstige impact op je mentale gezondheid. Combineer dat met de winterblues die momenteel de kop opsteken en ja kan het weleens zwaar te verduren krijgen. Wil je dat vermijden? D atingapp Fruitz geeft verzamelde vijf tips die je mentaal welzijn ook tijdens het daten waarborgen.

1. Self-love is belangrijk

Daten vergt een zekere mentale inspanning; je maakt nieuwe contacten en stelt jezelf bloot aan iemand die je helemaal niet kent. Het is dus belangrijk om jezelf af en toe eens in de watten te leggen met een beetje zelfliefde. Van jezelf houden helpt je gezonde relaties op te bouwen en stress, angst en een laag zelfbeeld te verminderen. Een tip van Fruitz: self-love affirmations. Met behulp van krachtige, positieve woorden (bijvoorbeeld: ik geloof in mezelf), wordt je manier van denken positief beïnvloed.

2. Wees niet bang om je kwetsbaar op te stellen

Eén van de grootste redenen waarom mensen vaak niet over geestelijke gezondheid willen praten tijdens een date is de angst om beoordeeld te worden of een negatief etiket opgeplakt te krijgen. Maar onthoud: geestelijke gezondheid is net zo belangrijk als lichamelijke gezondheid! Dit onderwerp aankaarten tijdens een date creëert een bepaalde intimiteit, die jullie relatie naar een volgend niveau kan tillen. Fruitz moedigt haar gebruikers aan om volledig zichzelf te zijn en vrijuit over dergelijke onderwerpen te praten.

3. Het is oké om niet oké te zijn

Vraag jezelf van tevoren af in welke stemming je bent. Het is heel normaal om ook eens een mindere dag te hebben. Je mood kan een grote impact hebben op je beslissingen, dus sta hier altijd even bij stil voordat je op date gaat. Heb je een slechte dag? Voel je dan niet schuldig om een date af te zeggen. Het is helemaal geen schande om een date uit te stellen tot een moment waarop je je beter voelt en je uiteindelijk nog meer kan genieten van iemands gezelschap.

4. Wees voorbereid op afwijzing

Ging iets niet zoals je gehoopt had? Neem een moment om na te denken over je datingavontuur en bedenk of je je veerkrachtig genoeg voelt om met tegenslagen om te gaan. Bij daten is er immers geen garantie dat het altijd goed afloopt, dus probeer deze onzekerheid te omarmen. Als je je nog niet klaar voelt om er opnieuw voor te gaan, neem dan de tijd en forceer niets. Als je meer tijd neemt om na te denken over wat je nodig hebt in het datingleven, zal je beter vinden wat je zoekt.

5. Stel grenzen op vooraleer je start met swipen

Stel een tijdslimiet. Urenlang gedachteloos swipen op de app zorgt ervoor dat je vast komt te zitten in een sleur waarin rationele beslissingen vervagen. Bepaal van tevoren wat je precies zoekt, of dat nu een onenightstand is of een leuke date.