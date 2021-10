Dankzij deze truc laten fruitvliegjes je fruitschaal voortaan met rust

Voorkomen is zoals steeds beter dan genezen, dus de kunst is om ervoor te zorgen dat je geen enkel fruitvliegje in huis haalt. Hoe je dat doet? Wel, als we Daily Mail Australia mogen geloven, zit het geheim ‘m in wijnkurken.

Vocht absorberen

Klinkt misschien een beetje raar, maar volgens de krant moet je voortaan enkele wijnkurken in je fruitmand leggen om een fruitvliegjesplaag tegen te gaan. De kurken zouden eerst en vooral het overtollige vocht in de fruitschaal absorberen, waardoor het fruit minder aantrekkelijk wordt voor de vliegjes én minder snel rijpt. Ten tweede zouden de vliegjes volgens de krant geen fan zijn van de geur van kurk. Of de techniek ook echt werkt, weten we niet, maar het is alleszins het proberen waard. En je hebt meteen een excuus om nog eens een fles wijn open te trekken vanavond.