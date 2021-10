Vijf groenten die je beter niet schilt

Voor velen is koken een ontspannend en leuk klusje, maar iedereen zal het erover eens zijn dat er ook minder leuke kookkarweitjes bestaan. Zo staan weinigen te springen om de afwas te doen en is een ui snijden allesbehalve aangenaam. En als we eerlijk zijn, vinden we groenten schillen ook zelden plezant.

Je ingrediënten in stukjes snijden is één ding. Vaak werkt het zelfs een beetje als therapie - heel even ben je nergens anders mee bezig en doet de rest van de wereld er een beetje minder toe. Maar groenten schillen is nog iets helemaal anders. Voor je het weet ligt je keuken onder de plakkerige reepjes wortel of courgette en moet je nadien danig je best doen om alles bij elkaar te rapen.

Wel, goed nieuws, want de kans is groot dat je voortaan een stuk minder met het schilmesje in de weer moet. Heel wat groenten moeten namelijk helemaal niet ontdaan worden van hun velletje - integendeel, dat vel zit vaak vol vitamines. Zeker als je groenten uit je eigen moestuin komen of biologisch geteeld werden, laat je dat schillen voortaan maar beter voor wat het is. Deze vijf groenten eet je alvast zonder zorgen mét vel en al.

Vijf groenten om nooit meer te schillen

1. Komkommer

2. Courgette

3. Wortel

4. (Zoete) aardappel

5. Pompoen (alleen als je je pompoen verwerkt tot soep of saus)