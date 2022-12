CHECK IN. Geen skiër? Vijf andere bergsporten voor adrenalinejunkies

Zin om de mooiste vakantie-oorden buiten de pistes te verkennen? Trekken de bergen je wel aan maar de ski’s hoegenaamd niet? Maak je dan vooral geen zorgen. In de winter valt er ook zonder latten of boards veel plezier te beleven in de bergen.

De wintervakantie komt er snel aan. Liefhebbers van skiën en snowboarden popelen al om zich van de pistes te storten. Maar je kunt ook op andere manier van de bergen genieten. Naast de meer ‘klassieke’ activiteiten zoals sleeën, toerskiën, ritjes met de hondenslee en sneeuwschoenwandelingen vallen er in de Franse bergen nog allerlei andere geneugten te beleven. Sinds enkele jaren breiden de skiresorts hun aanbod uit voor jong en oud, zodat iedereen naar believen kan profiteren van de frisse lucht en de gunstige effecten van (letterlijk) hogere sferen. Metro neemt je mee naar twee resorts met allerlei verrassende kanten, originele ervaringen en ongewone activiteiten.

De eerste halte op onze reis is Les Contamines-Montjoie in Haute-Savoie, in het hoogst gelegen natuurreservaat van Frankrijk (en op een dik uur rijden van Annecy). Het is een familieresort met de authentieke en warme sfeer van een dorp. Een perfecte plek die liefhebbers van wandelingen eindeloos veel mogelijkheden biedt. Skifanaten krijgen er dan weer een kwaliteitsdomein voor de latten. En het resort heeft ook nog eens een waaier aan mooie ontdekkingen in petto.

1. IJsklimmen

In de steden is muurklimmen steeds populairder aan het worden. In de bergen klim je… op ijs! Op de majestueuze site van Notre Dame de la Gorge heeft Les Contamines een prachtige ijswaterval die perfect is voor beginnelingen. Je trekt de stijgijzers aan, je grijpt de pikhouwelen en je gaat ervoor! Je hoeft nooit eerder aan alpinisme te hebben gedaan om dit eens te proberen. Je voelt je al snel op je gemak en je klimt vlotjes langs de gletsjer. Een heerlijk moment in een unieke omgeving. Mocht je daar overigens zin in hebben: je kunt je ook aan een nachtelijke beklimming wagen!

Cascade de glace - Ph. D.R.

2. B iathlon

De meeste mensen zullen bij het woord ‘biathlon’ waarschijnlijk automatisch denken aan een obscure Olympische sporttak. Les Contamines spijkert dat vooroordeel echter bij. Het ski-oord beschikt over een gecertificeerd stadion dat het hele jaar door zowel amateurs als professionele atleten over de vloer krijgt. Jong en oud kan er kennismaken met die bijzondere discipline, die langlaufen en geweerschieten combineert. Precisie en uithouding dus, en de eerste stappen zullen niet meteen meevallen. Je pikt het ritme echter snel op en het duurt niet lang voor je helemaal mee bent met een ontspannende activiteit die toegankelijk is voor iedereen. Zelf waren we maar half overtuigd toen we eraan begonnen, maar tot onze grote (en aangename) verrassing hebben we veel plezier beleefd aan onze initiatie. Een tip: probeer het eens, met vrienden of familie.

Enkele dagen later reizen we door in de richting van Grenoble en houden halt in Saint-François Longchamps . Op dat domein staat alles in elk seizoen in het teken van de kinderen. Ook hier vind je zodanig veel buitenactiviteiten dat je niet weet waarmee je moet beginnen. Om je toch een beetje wegwijs te maken, stellen we er drie aan je voor.

3. Pisteur voor één dag

Als je er altijd al van gedroomd had om de pistes eens te betreden voor de andere skiërs erop kunnen, dan is dit iets voor jou. Als ‘Pisteur voor één dag’ vergezel je een van de ‘pisteurs’ — de mensen die alles in orde brengen — bij hun dagelijkse taken. De ideale gelegenheid om voor dag en dauw te ontdekken wat zich achter de schermen van een skigebied afspeelt en hoe alles functioneert. Je moet er vroeg voor uit de veren, maar de ervaring is het (met overschot) waard.

4. S nakegliss

Op zoek naar wat opwinding? Aan adrenaline geen gebrek bij ‘Snakegliss’. Na de sluitingsuren stap je op een soort slee met verschillende geledingen, een sneeuwslang die de pistes naar beneden zoeft. Hou je vast: onvergetelijke ervaringen en slappe lach verzekerd!

Als je de snelheid waarmee je afdaalt liever in de hand houdt (of toch een klein beetje), dan kun je terecht op ‘La Comète’, een parcours van 900 meter met een slee op rails, de ene haarspeldbocht na de andere en met een prachtig vergezicht op de bergen.

Snakegliss - Ph. D.R.

5. Swincar

Overweldigende emotie of een rustig tochtje door de mooie sneeuwwitte landschappen, de Swincar biedt het allebei. Het gaat om een baanbrekend elektrisch voertuig (uitgerust met 4 aangedreven wielen die compleet onafhankelijk zijn van elkaar) waarmee je op een nieuwe manier door de bergen kunt rijden, met alle respect voor het milieu. Dat kan zowel in de winter als in de zomer, in de Bergerie du Soleil (trouwens ook een fijne plek om van de après-ski te genieten!).