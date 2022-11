Deze Europese steden hebben de meeste gratis toeristische attracties

Opvallend: het zijn vooral de bekendste Europese steden die hoog scoren. Zo heeft de stad Rome de meeste gratis attracties: zo’n 553 toeristische attracties en 34 gratis musea. Onder meer voor het Pantheon, de Trevi Fontein en de Sint Pietersbasiliek hoef je niet te betalen. De tweede plek ging naar Londen, met 487 gratis ‘sightseeing’ activiteiten en 95 gratis musea, waaronder Tate Modern en het British Museum. Parijs krijgt een derde plek, met 394 gratis attracties en 27 gratis musea. In Parijs leg je nul euro voor de Sacré-Coeur en Père Lachaise, bijvoorbeeld.

Meest budgetvriendelijk

Omio ging evenwel nog een stapje verder en onderzocht welke Europese steden het meest budgetvriendelijk zijn in zijn geheel. Daarbij keken ze naar zowel de activiteiten als horeca en openbaar vervoer. Ze onderzochten hoe goedkoop het bier is, hoeveel je betaalt voor een diner voor twee en of er gratis drinkfonteintjes zijn. In dat geval komen Grenada, Brugge, Venetië en Valencia het best eruit. Londen blijkt dan weer bijvoorbeeld heel duur te zijn wanneer er ook gekeken wordt naar het vervoer en eten: de Britse hoofdstad staat in deze algemene ranking slechts op de 93ste plaats.

Dit zijn de tien meest budgetvriendelijke steden

1. Grenada (Spanje)

2. Brugge (België)

3. Venetië (Italië)

4. Valencia (Spanje)

5. Edinburgh (Verenigd Koninkrijk)

6. Innsbruck (Oostenrijk)

7. Cambridge (Verenigd Koninkrijk)

8. Sevilla (Spanje)

9. Malaga (Spanje)

10. Florence (Italië)