Brusselse bibliotheek organiseert opnieuw gigantische boekenverkoop op Autoloze Zondag

18 september is het opnieuw Autoloze Zondag in Brussel. Om dat te vieren, organiseert Muntpunt Bibliotheek naar jaarlijkse gewoonte een grote boekenverkoop. De boeken, oude én recente werken, worden verkocht aan een tot vijf euro.

Muntpunt is de grootste Nederlandstalige bibliotheek van Brussel en ligt pal in het centrum op het Muntplein. Ieder jaar op Autoloze Zondag houden ze een uitverkoop van boeken, cd’s en dvd’s om plaats te maken in hun rekken. Al het materiaal mag weg voor de schappelijke prijs van een tot vijf euro. Liefhebbers van jeugdboeken, thrillers en cd’s zullen dit jaar extra goed bediend worden, meldt de bibliotheek.

Ook nieuwe boeken

«Alles wat je kan kopen is natuurlijk tweedehands, maar dat wil niet zeggen dat je enkel stoffige werken tegenkomt», schrijft Muntpunt. Ook recente titels, waarvan meerdere exemplaren aangekocht werden, gaan over de toonbank aan diezelfde spotprijs.

Bovendien kan je ook paspartoepunten inruilen tegen boeken. Voor vijf punten krijg je een jeton ter waarde van één euro. Per persoon mag je vijf jetons verzamelen met paspartoepunten.