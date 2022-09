TIPS & TRENDS. Vertrek op een culinaire reis

De vakantie zit erop! We keren met z’n allen terug naar de schoolbanken, de vergaderzaal of de CrossFit. Gelukkig loert het weekend om de hoek, zodat we de dagelijkse sleur kunnen loslaten en doen alsof we nog even met vakantie zijn. En wat schreeuwt meer vakantie dan een zonovergoten terras? De keukens en sfeer van deze restaurants in Brussel doen je zo vergeten dat je in ons Belgenlandje bent.

La Petite Boutique Market & Bistro

Jean-Charles, Morgane, Duncan en Jean-Baptiste zijn vier bon vivants met een passie voor lekker eten en drinken. In 2014 openden ze de deuren van La Petite Boutique in Singapore, een gezellige plek waar ze mensen laten kennismaken met de beste streekproducten die Frankrijk te bieden heeft. Denk aan wijn, kaas, fijne charcuterie... La Petite Boutique groeide al snel uit tot een Franse oase in Azië.

Iets minder ver van huis hebben de heren nu ook in Elsene een gastronomisch paradijsje gecreëerd. Bij LPB Market & Bistro doe je je boodschappen en schuif je daarna aan tafel voor een gezellig aperitief met een van de 1.000 verschillende wijnen en een selectie van de heerlijkste kazen en vleeswaren. Alsof je kuiert op een markt in de Provence!

Tip: wil je leven als een God in Frankrijk? Met een lidmaatschap van 399 euro mogen jij en je +1 elke dag, en dat tot het einde van jullie dagen, langskomen voor een glas wijn.

Waterloosesteenweg 586-588, 1050 Elsene

lpbmarket.be

Otomat

Toegegeven, een pizza kan je overal eten, maar wil je alle smaken van de wereld proeven en toch met je beide voeten op Belgische bodem blijven, dan moet je bij Otomat zijn. In Brussel bevindt de pizzaketen zich onder andere op de Oude Graanmarkt, vlak bij het Sint-Katelijneplein en de Vismarkt, de meest bruisende buurt van het centrum. Wanneer de zon schijnt, zitten alle terrassen vol en kan je eindeloos naar mensen kijken, net als op vakantie. De blikvangers zijn uiteraard de vegan pizza’s, maar om de vakantiesfeer erin te houden kan je ook proeven van de Marokkaanse Rock the Kasbah, met merguez, munt, rozijnen en koriander, de Griekse Zorba the Freak, met zure room, feta en aubergine, en zelfs dessertpizza’s met chocolade of pavlova. Smakelijk!

Oude Graanmarkt 6, 1000 Brussel

otomat.be

Bagheera

Bestaat Brussel volgens jou enkel uit asfalt en appartementsblokken? Mis poes! Op het nieuwe terras van Bagheera vertoef je midden in de jungle. Het hippe restaurant ligt aan het Ter Kamerenbos, lekker in het groen. Hier hoor je geen brullende auto’s en vind je verkoeling onder de bomen. ’s Middags kan je profiteren van de voordelige lunchformule aan 22 euro. Op het menu? Een kleurrijke salade met rode biet en een mojitodessert. Ook ’s avonds, wanneer het afkoelt en je naar binnen moet verhuizen, lijkt het alsof je in een jungle bent geland, dankzij het bijzondere decor. Sip van de meest exotische cocktails en laat het fuifbeest in je los tot in de vroege uurtjes. Om helemaal wild van te worden!

Foto R.V.

Waterloosesteenweg 782, 1180 Brussel

Bagheerarestaurant.eu