Bijna helft van werknemers zoekt bijbaantje om stijgende prijzen het hoofd te bieden

Dat het leven dezer dagen duur is, hoeven we je niet meer te vertellen. Van elektriciteit tot brood en alles er tussenin: de prijzen swingen de pan uit. Vervelend, al helemaal wanneer je moeite hebt om de eindjes aan elkaar te knopen. En steeds meer mensen komen in datzelfde schuitje terecht. Een nieuwe enquête toont dan ook aan dat nagenoeg de helft van de werknemers op zoek gaat naar een bijbaan om de stijgende prijzen het hoofd te bieden.