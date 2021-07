Bij deze supermarkt koop je nu een wijnfles van papier

De gemiddelde wijnfles kennen we allemaal. Gemaakt van groen of doorzichtig glas, breed beneden en met een dunne, lange hals. Afsluiten doen we met een (synthetische) kurk of een draaidop. Maar net zoals alles in het leven staat ook voor de klassieke wijnfles de tijd niet stil.

Duurzaamheid is belangrijker dan ooit en daar spelen producenten maar al te graag op in. Ze komen op de proppen met originele oplossingen om hun steentje bij te dragen aan de strijd tegen de opwarming van de aarde. Zo ook Delhaize, die voortaan een wijnfles gemaakt van papier in de rekken heeft liggen.

Frugal Bottle

De Spaanse rode wijn, bestaande uit tempranillo- en monastrelldruiven, in de opmerkelijke fles kreeg de toepasselijke naam Planet B en de fles zelf is een zogenaamde ‘frugal bottle’. Die technologie heeft een aantal duidelijke voordelen:

- De fles is lichter: omdat hij slechts 83 gram weegt, is hij tot vijf keer lichter dan een gewone glazen fles, waardoor hij dus ook gemakkelijker te vervoeren is.

- De fles is duurzamer: de Frugal-fles, die chemievrij gemaakt is van gerecycleerd karton, heeft een koolstofvoetafdruk die tot zes keer (84%) kleiner is dan een glazen fles. Voor de Frugal-fles wordt ook minstens vier keer minder water gebruikt dan voor een glazen fles.

- De fles is gemakkelijk te recycleren: je kan de plastic binnencoating gewoon losmaken van de papieren verpakking en alles vervolgens in de daarvoor bestemde recyclagebakken gooien.

Concreet bestaat de fles voor 94 % uit gerecycleerd plastic. Binnenin bevindt zich een plastic coating om de kwaliteit van de wijn te bewaren. Eens je de fles soldaat hebt gemaakt, kan je die coating verwijderen en de aparte delen op die manier makkelijk recycleren. Voor 7,99 euro koop je zelf een fles Planet B in de winkel of op de website.