Zwembadvakantie gepland? Dan heb je deze drijfbare wijnglazen nodig

Hoewel een glas wijn bij het zwembad al erg leuk is, zou het nog beter zijn mochten we al dobberend van het drankje kunnen genieten. Op die manier zouden we urenlang in het water kunnen blijven, tot onze ledematen helemaal verrimpeld waren – weliswaar goed ingesmeerd tegen de zon. Als je hier altijd al van hebt gedroomd, komen je dromen nu eindelijk uit.

Twaalf kleuren

Het is het bedrijf The Beach Glass Company die met de ultieme oplossing op de proppen komt. Zij hebben namelijk drijfbare wijnglazen bedacht. Ideaal als je liefst van al je hele vakantie lang in het zwembad ontspant, maar wel wil genieten van de plaatselijke delicatessen. De glazen komen in twee verschillende uitvoeringen en in niet minder dan twaalf verschillende kleuren, dus er is voor ieder wat wils. En dat voor slechts 8,95 euro per glas – bestellen kan hier.