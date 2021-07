BEWEZEN. «Meeste relaties beginnen als vriendschap»

Gewoon «hele goede vrienden» of friends with benefits? Pas maar op, voor je het weet word je verliefd. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel relaties beginnen bij een goede vriendschap.

Er is wetenschappelijk bewijs dat koppels veel vaker ontstaan uit een vriendschap. Hoewel ons traditionele beeld van relaties wellicht meer neigt naar ‘liefde op het eerste gezicht’, blijkt dit in de praktijk niet zo te zijn.

Onderzoek naar relatie

Onlangs verscheen namelijk in The Journal Social Psychological and Personality Science een uitgebreide publicatie over relaties en vriendschappen. Het Amerikaanse CNN sprak met Danu Stinson, een van de onderzoekers. Stinson is hoofddocent psychologie aan de Universiteit van Victoria in Canada en onderzoekt al twintig jaar relaties. Ze kreeg het vermoeden dat steeds meer relaties voortvloeien uit vriendschappen en vond het tijd voor uitgebreider onderzoek.

Daarvoor vergeleken de onderzoekers meerdere publicaties over dit onderwerp en zeven van hun eigen studies over relaties. Tot haar verbazing ontdekte ze dat veel relaties ontstaan vanuit een hechte vriendschap. Verschillen in leeftijd en etniciteit waren er bijna niet.

Van vrienden naar geliefden

66 procent van alle deelnemende stellen bleken eerst goede vrienden te zijn. Veel van hen waren maanden of jarenlang met elkaar bevriend. De onderzoekers ontdekten ook, uit een oud onderzoek onder driehonderd studenten, dat de vriendschap gemiddeld 22 maanden duurde. Daarna ontstonden er romantische gevoelens. Het overgrote deel van de ondervraagden had vooraf niet de intentie om een relatie te krijgen met een vriend of vriendin. Ook bijkt dat binnen de LGBTQ+-gemeenschap de resultaten nog hoger lagen en veel van hen een relatie kregen vanuit een vriendschap.

Daarnaast bleek dat tweederde van de getrouwde ondervraagden eerst vrienden waren voordat zij een stel werden. Ook veel van de deelnemers waren eerst friends with benefits. Voor wie niet bekend is met deze term, het gaat hierbij om vrienden die ook seks met elkaar hebben.

Grens tussen vriendschap en relatie vervaagt

Volgens Stinson laten deze bevindingen zien dat ons ‘traditionele’ beeld van relaties niet altijd klopt. Ze legt uit dat we veelal denken dat we bij een eerste ontmoeting romantische gevoelens ervaren. Maar volgens de onderzoeker kan je ook langzaam naar elkaar toegroeien. Bijvoorbeeld vanuit een vriendschap. Stinson ziet dat de grens tussen vriendschap en relatie steeds vaker vervaagt. «Ik waardeer het dat die definitie tegenwoordig een beetje rommelig is.»

Klaar met relaties onderzoeken is Stinson nog lang niet. Voor haar volgende project wil ze verschillende vrienden een aantal jaar volgen om te kijken of zij geliefden worden.