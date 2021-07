Drie erotische zones die je misschien nog niet kende

Een goede bedpartner, dat word je niet op één-twee-drie. Net zoals alles in het leven heeft ook je seksuele ontwikkeling tijd nodig. Oefening baart kunst, niet waar? Uiteraard zijn er trucjes, standjes en intieme lichaamsdelen waar we allemaal vertrouwd mee zijn, maar sommige delen zijn iets beter verstopt.

Wie denkt aan erotische zones, denkt wellicht aan lippen, piemels, vagina’s en borsten. Dat zijn dé lichaamsdelen die we associëren met seks en niet zonder reden. Toch is het belangrijk om te onthouden dat er ook andere erotische zones bestaan die de moeite waard zijn. Geef de volgende drie lichaamsdelen dus eens wat meer aandacht tijdens het vrijen - wellicht word je aangenaam verrast.

Oren

Uiteraard kan je je bedpartner wat dirty talk inpraten tijdens de seks, maar oren dienen niet alleen om te luisteren. Heel wat mensen vinden het een erg erogene zone dus wees niet bang om te knabbelen en kussen.

Oksels

Over het algemeen associëren we oksels met zweet en zweet met stank - niet bepaald sexy dus. Nochtans kan het met je partner anders zitten. Niet alleen worden we vaak opgewonden van de geur van onze (bed)partner, maar bovendien is de huid op die plaats erg dun en dus gevoelig voor aanrakingen.

Knieën en ellebogen

Nog zo’n vergeten lichaamszone. Veel aandacht besteden we doorgaans niet aan onze knieën of ellebogen, maar dat is duidelijk onterecht. Ook hier is de huid erg dun en gevoelig, dus wees niet verlegen om je partner hier volgende keer te strelen.