Belgisch bier staat eind augustus weer in de kijker

De Belgium Beer Week en BXL Beer Fest hebben hun samenwerking en programmatie voorgesteld: in de laatste week van augustus vinden over heel België evenementen rond bier plaats, met als orgelpunt het bierfestival in Tour & Taxis op 27 en 28 augustus.

De Belgian Beer Week nodigt voor de derde keer cafés en restaurants uit om innovatieve evenementen te organiseren die in het teken van ons Belgisch vloeibaar erfgoed staan. De organisatoren bundelen al deze initiatieven en de Belgian Beer Week treedt op als promotor. Momenteel vinden er al 40 evenementen plaats in België, en zelfs 42 in het buitenland.

Voor het eerst volgen de Belgian Beer Week en het BXLBeerFest elkaar naadloos op. Het bierfestival is aan haar vierde editie toe, na twee jaar corona-onderbreking, en zet een weekend lang in op bieren van artisanale brouwerijen. Het selectiecomité van het BXLBeerFest heeft 60 brouwerijen uitgenodigd die meer dan 400 bieren zullen voorstellen aan de liefhebbers.

Een toegangsticket tot het BXLBeerFest kost 5 euro in voorverkoop en 10 euro aan de ingang. Het bierfestival is open van van 12 tot 20 uur. Op het programma staan verschillende bierproeverijen, op zaterdag is er een afterparty in brouwerij La Source, op zondag is er een chef’s atelier en ambachtelijke voedingsproducenten uit Brussel stellen een weekend lang hun producten voor. Speciaal voor het festival is er een BXLBeerFest Beer Pack met zes grote flessen exclusieve bieren.