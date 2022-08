Betaald worden om bier te drinken? Dat kan bij Aldi

Op 15 september lanceert Aldi in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe reeks alcoholische drankjes. Daarom zijn ze op zoek naar een officiële «bierproever». Die bierconnaisseur mag de smaken onderzoeken, geeft feedback, en adviseert de supermarkt over hun nieuwe selectie bier, van kruidige IPA’s tot soepele pilsen.

Benodigdheden? Passie en enthousiasme

Veel moet je niet doen om in aanmerking te komen voor de job. De proever moet «een passie voor bier hebben en pinten vol enthousiasme», klinkt het. De ultieme kans voor bierliefhebbers dus. Klinkt dat als muziek in de oren? Dan moet je in een mail in 150 woorden uitleggen waarom jij de meest geschikte bierproever bent. Daarbovenop geef je ook mee wat jouw favoriete bier is – tip: als het antwoord op die vraag ‘Cara Rouge’ is, zal je het allicht niet halen.

Helaas ziet het er naar uit dat enkel inwoners van het Verenigd Koninkrijk in aanmerking komen. Maar wie niet waagt, niet wint. Solliciteren doe je door te mailen naar Aldibeertaster@clarioncomms.co.uk. Inschrijven kan tot 29 augustus.