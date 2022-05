Belg barst van wanderlust: Dit is hoe lang de Belg deze zomer op reis gaat

Onze reisgewoontes zijn deze zomer gelijkaardig met die van 2019 volgens vakantiehuizenspecialist Belvilla. Verschillende cijfers evenaren zelfs die van de zomer van 2019, toen er in ons land nog geen sprake was van corona.

Zo reizen we opnieuw graag in groep. Dat kan met vrienden maar ook met familie of bevriende gezinnen... Volgens Belvilla reserveren we een verblijf voor gemiddeld zeven personen. Wat in 2019 ook zo was. En we trekken er deze zomer zo’n 8 dagen op uit. Wat eveneens de cijfers van 2019 evenaart.

Gezelschap boven bestemming

Dat we opnieuw in groep mogen reizen, is voor de Belg deze zomervakantie prioriteit nummer één. Quality time met familie en vrienden staat centraal. Daardoor trekken we minder vaak de grens over. In 2022 verkennen we dus nog altijd massaal de mooiste plekken in eigen land.

België is met 45% van alle Belgische boekingen dan ook de populairste bestemming. Frankrijk staat met 31,8% op nummer twee. Gevolgd door Italië met 7,3% van alle boekingen.

In 2019 kozen de meeste landgenoten nog voor een zomervakantie in Frankrijk (36,2%). Gevolg door België (26%) en Italië (8,2%).