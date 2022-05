Stockholm, het Venetië van het Noorden

Laten we meteen met de deur in een Scandinavisch ingericht huis vallen: Stockholm is één van de duurste steden ter wereld. Maar dat is geen reden om deze prachtige stad aan je voorbij te laten gaan, want met deze tips beleef je toch een unieke reis zonder dat je er een schuldenberg aan overhoudt.

E erst maar het slechte nieuws: vermijd alcohol als je niet wil dat je portemonnee al meteen op de eerste dag van je bezoek leeggezogen is. Op restaurant betaal je voor een pintje van het goedkoopste merk al snel 7 euro, en voor een glaasje wijn moet je tussen de 9 en de 12 euro afrekenen aan de kassa. Een peperdure affaire…

To fika or not to fika?

Niet getreurd, verschuif je aandacht naar koffie en ga langs bij een leuke koffietent. Zweden weten hoe ze hun pauze moeten pakken: een flinke dosis cafeïne in combinatie met voldoende rust. Deze deugddoende koffiepauze staat ook wel gekend als ‘fika’. Genoeg ‘gefikaërt’? Dan is het hoog tijd om de stad te verkennen.

Dat kan je bijvoorbeeld doen aan de hand van een gratis gegidste wandelroute, dé manier om een stad te leren kennen. Afhankelijk van hoe groot je budget is, kan je aan het einde van de tour je gids een fooi geven. Eén van de wandelroutes laat je bijvoorbeeld kennismaken met de wijk Gamla Stan, het oudste deel van Stockholm en bekend over heel de wereld voor de kleurrijke huisjes. Ook ’s avonds kan je het oude stadsgedeelte verkennen met een gids, al krijgt de wandeling dan een duister tintje: Zweedse legendes en mythen komen in de ‘Ghost Walk’ tot leven .

Ga öndergrönds met de metrö

De beentjes genoeg gestrekt? Schaf dan een 24-uurs reiskaartje aan voor de metro. In Stockholm bevinden zich maar liefst 140 metrostations en 90 daarvan zijn stuk voor stuk omgetoverd tot ware kunstwerken. Neem dus je tijd om alles in je op te nemen.

Eilandhöpping

Met je metrokaartje kan je ook gratis de ferry nemen en een bezoekje brengen aan de eilanden die Stockholm rijk is. De stad ligt midden in de scherenkust, waarin maar liefst 24.000 eilanden te vinden zijn. Door de aanwezigheid van zoveel water is de bijnaam van Stockholm niet voor niets ‘het Venetië van het Noorden’. Vergeet tijdens je boottochtje niet van het uitzicht te genieten.

Zweedse klassiekers

Je kan met de ferry ook aanmeren op het schiereiland Djurgården, waar zich onder andere een in 1883 opgericht pretpark bevindt: Gröna Lund, oftewel ‘Het groene bosje’. En dat mag je letterlijk nemen, het attractiepark is amper zes hectare groot. Dat resulteert in een spectaculair attractiepark, want de rollercoasters zijn als het ware vervlochten met elkaar.

Geen zin om overkop te gaan? Vlak naast het pretpark vind je ook het ABBA museum. Een interactieve ervaring, want je kan de geweldige jaren 70-kostuums van Björn, Benny, Frida en Agnetha virtueel passen, meezingen en zelfs het vijfde lid worden en samen met ABBA het podium delen. Je mag er zeker van zijn dat de muziek van ABBA voor de rest van je verblijf als een oorwurm in je hoofd zal zitten. Voulez-vouuuuuus AHA!

Een ander icoon van Zweden is natuurlijk Avicii. De dj en muziekproducent veroverde in razend tempo de wereld met hits zoals ‘Wake Me Up’ en ‘Levels’. Als eerbetoon veranderde Stockholm de naam van zijn Antwerps Sportpaleis: de Ericsson Globe werd omgedoopt naar de Avicii Arena. Je kan de bolvormige arena niet alleen vanop de grond bewonderen, je kan ook in een glazen cabine stappen en over de top van de arena glijden waardoor je een waanzinnig uitzicht hebt over de stad.

Zön, zee, strand

Het is niet omdat Zweden in het Hoge Noorden ligt, dat het er niet warm kan worden. In de zomer krijgen de Zweden soms ook te maken met temperaturen van 30°C. Als je op zoek wil gaan naar afkoeling, moet je het gelukkig niet ver zoeken. In Stockholm is het water zodanig schoon dat je praktisch overal in de stad een verfrissende duik kan nemen. Zo is er Ängbybadet, een van de meest geliefde stranden in Stockholm én populair vanwege het schone water. Wie graag wat dichter bij de stad wil blijven, kan terecht op het Hornsbergs strand voor wat waterpret. De naam is echter wat misleidend, want Hornsbergs strand is eigenlijk helemaal geen strand. Je kan er wel lekker gaan zitten aan de kant van het water en er zijn ook voldoende terrasjes om even te hydrateren.

Praktisch

- Aantal vluchten: 2 vluchten/dag, behalve op zaterdag

- Vluchtdu ur : 2u05