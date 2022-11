A.S.Adventure lanceert in-house hersteldienst voor wandelschoenen

Na een eigen wasservice en schoenonderhoud, lanceert A.S. Adventure nu ook een in-house schoenhersteldienst. Twee schoenmakers herstellen fulltime wandelschoenen in het schoenatelier in Hoboken. Zo hoopt het merk je kwalitatieve sportuitrusting een extra lang leven te geven en die beruchte afvalberg te verminderen.

Van outdoorkleding en wandelschoenen tot je slaapzak: kwalitatieve uitrusting is je belangrijkste medeavonturier. Hoe beter je kwalitatief materiaal verzorgt en onderhoudt, hoe langer het in topconditie blijft. Bovendien draag je op die manier bij aan een duurzame toekomst: hoe beter je jouw spullen onderhoudt, des te langer ze meegaan. Met onderhoudsproducten voor je outdoormateriaal kan je thuis zelf aan de slag gaan. Laat je het toch liever over aan professionals? Voortaan kan je terecht bij de Care & Repair service van A.S.Adventure.

Onder Care valt het wassen en onderhouden van technische kleding, slaapzakken en schoenen, onder Repair het herstel van schoenen. Dat het correcte onderhoud en een vakkundige herstelling de levensduur van product kan verlengen staat als een paal boven water. Maar minstens even essentieel in de verlenging van die levensduur is dat je begint met een kwalitatief basisproduct. Want een product van slechte kwaliteit dat je tien keer oplapt, blijft jammer genoeg een slecht product.

Foto A.S. Adventure

Sociale tewerkstelling

De wasservice, het schoenonderhoud en schoenherstel gebeuren bij A.S.Adventure allemaal in-house in de eigen ateliers in Hoboken. Voor de wasservice en het schoenonderhoud doet A.S.Adventure bovendien ook beroep op sociale tewerkstelling via maatmedewerkers van het Antwerps maatwerkbedrijf Kunnig, dat mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt naar een duurzame tewerkstelling begeleidt. Zij worden in hun taken vakkundig gecoacht door het Care & Repair team in de ateliers van A.S.Adventure in Hoboken.