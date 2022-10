Zara lanceert dienst om kleren te herverkopen, te doneren of te herstellen

De Spaanse modegigant Zara zet een eerste stap richting een duurzame toekomst. Vanaf 3 november zullen Britse shoppers de mogelijkheid krijgen om via ‘Zara Pre-Owned’ kledingstukken te verkopen, te doneren of te herstellen. Zo hoopt het merk tegemoet te komen aan de aanzwellende kritiek op fastfashion-merken vanwege hun hoge uitstoot en vermeende wegwerpcultuur.

Het platform ‘Zara Pre-Owned’ zal beschikbaar zijn via de website, de app en de fysieke winkels. Via ‘Pre-Owned’ kunnen klanten Zara-items verkopen, laten herstellen of doneren.

De verkoopdienst zal werken zoals tweedehands-apps als Vinted en Depop. Zara-shoppers kunnen foto’s uploaden van hun kledingstukken, en extra details toevoegen over de staat van hun item. Wie het kledingstuk verkoopt, stuurt het zelf op naar de koper.

Gebruikte items die beschadigd zijn, kunnen via de dienst hersteld worden. Pre-Owned herstelt onder meer kapotte ritsen, knopen en naden. Wil je het stuk niet meer dragen, maar ook niet verkopen? Dan biedt het platform de mogelijkheid om oude Zara-kledingstukken te laten ophalen en doneren.

Minder afval en uitstoot

Aan Reuters vertelde de modegigant dat ze op die manier de afvalberg willen verkleinen en minder grondstoffen willen gebruiken. Voorlopig wordt Pre-Owned enkel uitgerold in het Verenigd Koninkrijk. Het is onduidelijk of Zara de dienst zal uitbreiden naar andere landen.

De mode-industrie is naar schatting verantwoordelijk voor 10% van alle koolstofemissies ter wereld. Volgens cijfers van de Europese Unie kopen Europeanen jaarlijks bijna 26 kilogram aan textiel, en gooien ze jaarlijks ongeveer 11 kilogram weg. In 2015 gebruikte de textiel- en kledingindustrie maar liefst 79 miljard kubieke meter water.