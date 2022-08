Aantal privévluchten in Europa met derde gestegen

Terwijl veel Europese luchthavens deze zomer te kampen hebben met chaos, is het aantal vluchten met privéjets de voorbije maanden met bijna een derde gestegen in vergelijking met 2019 (voor de coronapandemie). Dat blijkt uit gegevens van de European Business Aviation Association, een belangenvereniging van maatschappijen die zakenvluchten aanbieden.

In juli steeg het vliegverkeer met privéjets in Europa met 30 procent tot bijna 179.000 vluchten. Londen ziet de meeste privévliegtuigen vliegen - meer dan 12.000 in juli -, terwijl Napels, Amsterdam en Berlijn de grootste toenames van het aantal private vluchten optekenen. Populaire bestemmingen zijn voorts onder meer de Franse hoofdstad Parijs en de vakantie-eilanden Ibiza (Spanje) en Mykonos (Griekenland).

Chaos omzeilen

De cijfers doen uitschijnen dat rijken almaar meer hun toevlucht zoeken tot privéjets om de chaos op luchthavens te omzeilen. Verscheidene Europese luchthavens kampten de voorbije maanden met lange wachtrijen en problemen met de bagageafhandeling. Na het wegvallen van coronabeperkingen trokken veel mensen weer op vakantie, terwijl de luchthavens én maatschappijen met grote personeelstekorten zitten. Tijdens de coronacrisis snoeiden ze in hun personeelsbestand, en dat krijgen ze te midden van een krapte op de arbeidsmarkt maar moeizaam weer aangevuld.

Volgens financieel persbureau Bloomberg opteren veel Europese bedrijfsleiders daarom vaker voor privévluchten als ze naar het buitenland moeten. Gegoede Amerikaanse reizigers kunnen dan weer profiteren van de sterkere dollar.

Kritiek

In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kwamen privéjets de voorbije weken al in het vizier van beleidsmakers en media. In België lanceerde Groen begin deze maand nog een oproep voor een taks op privéjets.