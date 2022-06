Vaarwel vliegvakantie! Naar deze 10 droombestemmingen vertrek je zonder vliegtuig

1. Naar Zakynthos (Griekenland) in plaats van Thailand

Wat Thailand en Zakynthos gemeen hebben? Je vindt op beide bestemmingen azuurblauwe baaien, kristalhelder water (pak die snorkel maar in!) en weelderig groen. Het verschil? Ruim 8.000 kilometer reizen! Waar Thailand vanuit Europa alleen per vliegtuig te bereiken is, kun je Zakynthos makkelijk met de auto of camper bereiken.

2. Naar Londen (Engeland) in plaats van New York

New York staat ongetwijfeld al heel lang op je bucketlist. Misschien heb je die nog niet van je lijst af kunnen strepen omdat New York behoorlijk duur is. Tel daarbij op dat het net wat te ver vliegen is voor een weekendje weg. Waarom niet naar Londen in de plaats? De stad is ook een trendy metropool, heeft eveneens enorme stadsparken waar van alles te beleven is, je kan er goed feesten en shoppen én je vindt er de beste musea ter wereld. London heeft zelfs een versie van het Natural History Museum die vergelijkbaar is met het museum in Manhattan.

3. Naar Elzas (Frankrijk) in plaats van Californië

Is er iets lekkerder dan een wijnvakantie? Twijfelachtig. Lekker roadtrippen van wijnhuis naar wijnhuis en onderweg genieten van uitgestrekte velden gevuld met druivenranken. De kusten van Californië staan bekend om de beste wijnstokken (maar vooral niet tegen de Fransen zeggen). Wel wat jammer dat Californië zover vliegen is. Gelukkig liggen de lekkerste wijnen slechts een kleine roadtrip hiervandaan. À votre santé!

4. Naar Vrasta (Bulgarije) in plaats van Ijsland

IJsland is prachtig en niet eens heel ver weg, maar helaas alleen per vliegtuig bereikbaar. Blijf cruisen op het vasteland en verruil de IJslandse watervallen voor de gigantische watervallen in Vratsa. Trek daarna een stukje verder naar de zeven Rila-meren in het Rila-gebergte, een groep adembenemende gletsjermeren omringd door berglandschap. Net zoals de meren in IJsland zijn die evenmin platgelopen door toeristen, een heel stuk goedkoper en op slechts een paar uurtjes sturen.

5. Naar Skye (Schotland) in plaats van Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland staat al op menig bucketlist sinds het verschijnen van de eerste Lord of the Rings film. Dat woeste berglandschap! Die groene uitgestrekte vlaktes! Die mysterieuze rotsformaties! Gelukkig vind je die ook dichter bij huis. Het Schotse Isle of Skye nodigt mogelijks nóg meer uit om de scènes van LOTR na te spelen, dan de natuur in het verre Nieuw-Zeeland.

6. Naar Semoisvallei (België) in plaats van Zuid-Afrika

In het Krugerpark in Zuid-Afrika kun je op zoek naar de ‘Big Five’, maar wist je dat je ook in België de ‘Big Five’ kunt spotten? In de Semoisvallei om precies te zijn. Scheelt je weer een dag reizen en een geplunderde spaarrekening (you’re welcome!). Streep die olifanten, leeuwen, buffels, luipaarden en neushoorns maar van je lijstje en noteer: herten, wolven, lynxen, wilde katten en (o jawel), zeehonden! Het Europese antwoord op de ‘Big Five’ is minstens zo leuk en bijzonder. Dus pak je verrekijker maar, de natuur wacht.

7. Naar San Sebastian (Spanje) in plaats van Bali

Naar Bali wil je voor het heerlijke weer, het eten, de strandfeestjes, de relaxte vibes en natuurlijk de geweldige surfspots. Maar dat complete plaatje kan je ook gewoon in het Spaanse San Sebastian vinden. Surfliefhebbers halen hun hart op op het strand van La Zurriola en niet-surfers hebben altijd wel wat om naar te kijken vanop hun strandhanddoek. Ook leuk: een complete roadtrip door Spanje. De vrijheid van een camperreis ervaren is op Bali een ietwat lastiger verhaal.

8. Naar Het Zwarte Woud (Duitsland) in plaats van Colombia

Veel natuurliefhebbers en wandelaars reizen af naar Colombia om te hiken. Terecht, want het is een land vol ongerepte natuur, bergen, bossen en inheemse culturen. In de dorpjes vind je vaak vrolijk gekleurde huizen die bijzonder fotogeniek zijn. Maar ons buurland Duitsland heeft óók een very instagrammable Zwarte Woud waarin je kan dwalen in ongerepte natuur. Sterker nog: het Zwarte Woud staat bekend om de grote watervallen, de diepe valleien en de mystieke uitzichten op bergen, bomen en meren. En de Middeleeuwse vakwerkhuizen in de kleine stadjes zijn het ultieme antwoord op de vrolijk gekleurde huizen in Colombia. Het Zwarte Woud heeft dat ver-van-huis reisgevoel, maar dan dichtbij. Dikke meeavaller voor de portemonnee! Bekijk hier de route voor een roadtrip door het Zwarte Woud.

9. Naar Sardinië (Italië) in plaats van Aruba

Een eiland met een bijzonder karakter en de meest swingende strandfeesten. Het is er net een postkaartje: hagelwitte stranden en een azuurblauwe zee. De beschrijvingen passen zowel voor Aruba als Sardinië. Als je weet dat er eigenlijk maar zeven flamingo's vertoeven op het eiland in de Nederlandse Antillen (en je daar flink mag voor bijbetalen), is de keuze snel gemaakt. In Sardinië kan je échte cultuur opsnuiven, en dat dankzij de vele overblijfselen uit de Romeinse, Spaanse en Arabische tijd. Je kan er dus snorkelen, paradijselijk strand hangen én cultuur meepikken. Het complete plaatje, maar dan zonder de dure vliegtickets en lange reistijd.

10 Naar Vänern (Zweden) in plaats van Canada

In Canada geen gebrek aan sprookjesachtige meren. Azuurblauwe gletsjermeren, omringd door groene sparren en besneeuwde bergtoppen. Een prachtig aanzicht, dat je overigens ook gewoon in Zweden kan vinden. In Vänern vind je het grootste meer (zeg maar gerust binnenzee) van West-Europa. Het meer telt bovendien welgeteld 22.000 eilanden. In Zweden mag je trouwens overal vrij kamperen, dus trek met de camper naar Zweden en overnacht aan de oever van een van de vele meren die het land rijk is. Wie weet spot je het noorderlicht...