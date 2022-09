82% van de Vlamingen voelen zich schuldig wanneer ze eten weggooien

Bij ruim 1 op de 3 Vlamingen (35%) belandt voedsel wekelijks in de vuilnisbak, bij ruim 11% is dat zelfs meerdere keren per week. Hierbij vinden vooral groenten (45%) de weg richting de vuilbak, gevolgd door fruit (40%) en vis-en vleeswaren (32%). Volgens 1 op de 3 Vlamingen gebeurt dit voornamelijk omdat de etenswaren er niet meer vers genoeg uitzien. Daarnaast spelen een overschreden houdbaarheidsdatum (36%) en het vergeten van gekocht voedsel (22%) een rol.

Voedselverspilling laat Vlamingen niet onberoerd

«Voedselverspilling tegengaan begint bij jezelf», zo oordeelt ruim 9 op de 10 Vlamingen (93%). Meer dan de helft (52%) geeft aan meer te kunnen doen om voedselverspilling tegen te gaan, en dat om verschillende redenen. Zo geeft ruim 7 op de 10 Vlamingen (72%) aan geld te willen besparen, maar ook voedselschaarste (46%) en overproductie (39%) willen tegen te gaan. Meer dan 8 op de 10 Vlamingen (86%) is zich bijgevolg bewust van de negatieve impact van voedselverspilling op het milieu. 82% voelt zich schuldig wanneer eten wordt weggegooid.

Zo denken Vlamingen komaf te maken met voedselverspilling

Ondanks het grote schuldgevoel, denkt de grote meerderheid (81%) te weten welke acties ze kunnen ondernemen om als individu voedselverspilling tegen te gaan. 40% geeft aan dat het plannen van boodschappen of het maken van een boodschappenlijstje een oplossing kan zijn. Daarnaast worden ook het gebruik van een bewaarwijzer (23%) en apps die overschotten aanbieden (16%) genoemd als mogelijke hulpmiddelen om komaf te maken met verspilling tegen te gaan.

Foto HelloFresh

Voor wie zonder een maaltijdbox of afgewogen recept kookt, is het niet altijd eenvoudig om de hoeveelheid van de ingrediënten in te schatten. Uit bijkomend onderzoek van HelloFresh blijkt dat Belgische huishoudens die koken met een maaltijdbox 22% minder voedsel verspillen dan wanneer ze zelf boodschappen doen en koken.

Bijna 1 op de 3 Vlamingen houdt wekelijks een restjesdag

Zij die geen gebruik maken van goed afgewogen recepten of een maaltijdbox, bedenken best op voorhand hoeveel ze van een bepaald product nodig hebben en waarvoor ze de overige restjes eventueel kunnen gebruiken. 4 op de 10 Vlamingen (41%) vriest hun restjes in. 36% geeft aan nieuwe maaltijden te koken met restjes. Tot slot geeft 1 op de 3 (34%) aan ‘restjesdagen’ in te plannen, waarbij 28% van de Vlamingen dit op wekelijkse basis doet.

Hoe verleng je de houdbaarheid van voedsel?

Je hoeft niet lijdzaam toe te kijken hoe je bloemkool, pak chocolade of aardappelen langzaam wegkwijnen. Als je je keuken slim inricht, blijft je voedsel langer goed. Onthoud ook dat je niet alle producten in de koelkast hoeft te bewaren. Deze ingrediënten bewaar je beter in een koele berging: avocado, banaan, meloen, brood, ui, komkommer, bessen, citrusvruchten, aardappelen, ananas, aubergine, basilicum, courgette, knoflook, paprika en pompoen.

Verder heeft elk voedingsproduct ook een eigen plaatsje in je koelast:

Bovenaan en in de deur van de koelkast is de temperatuur het hoogst, daarom zijn deze delen perfect voor zuivelproducten (yoghurt, kaas), sauzen, boter, confituur, dranken en eieren.

In het midden is de temperatuur wat lager. Hier bewaar je kant- en klare voedingsmiddelen of bereide gerechten, charcuterie, bereid vlees, bereide gerechten, slaatjes en taart.

Het schap boven de groentelade is geschikt voor vis, gevogelte of rauw vlees, best in afgesloten bewaardozen.

En de groentelade onderaan, die is er natuurlijk om je groenten en fruit te bewaren.