2 op de 3 werknemers krijgt stress van naderende vakantie omdat ze werk niet rond krijgen

De zon deed ons afgelopen dagen dromen van een heerlijke vakantie, maar niet iedereen staat te springen om zijn biezen te pakken. Bij bijna 2 op de 3 werknemers (62%) zorgt het zelfs voor stress. Ze willen alles nog op tijd afwerken, of netjes doorgeven aan collega’s. 43% van de werknemers kan zelfs niet met een gerust gemoed vakantie nemen omdat er te veel werk op hen wacht bij hun terugkeer. Dat blijkt uit een bevraging van Protime, marktleider in onder meer tijdregistratie, bij 1.000 Vlaamse werknemers.

Uit de bevraging blijkt dat ruim 4 op de 10 Vlaamse werknemers (43%) hun werkstress gewoon meenemen in hun reiskoffer omdat ze al denken aan de hoeveelheid e-mails en werk die op hen wacht bij hun terugkomst. Ook de periode die voorafgaat aan hun vakantie loopt niet altijd van een leien dakje. Zo’n 6 op de 10 respondenten trekken net voor hun vakantie nog een sprintje om allerlei zaken afgewerkt en overgedragen te krijgen vooraleer hun out-of-office wordt ingesteld. Dit terwijl maar 8% van de werknemers rustig kan ‘uitbollen’ voor hun vakantie begint.

Laptop op zak

En tijdens hun vakantie? Dan is het voor veel werknemers ook nog werken geblazen. Slechts 4 op de 10 werknemers gaan volledig offline. 14% blijft tijdens zijn of haar vakantie de hele tijd bereikbaar voor werktelefoontjes. Ruim een kwart (27%) kiest ervoor om enkel de meest dringende oproepen te beantwoorden. De oplopende teller aan inkomende mails wordt door ruim 4 op de 10 respondenten (40,5%) in het oog gehouden. 8% van de werknemers beantwoordt iedere werkmail, 5,5% stuurt ze door naar een collega en nog eens 16% beantwoordt enkel mails als de situatie daarom vraagt. Bij 11% blijft het bij het checken van mails.

Zorgwekkend

Peter s’Jongers van Protime vindt de resultaten zorgwekkend, «maar er kan gelukkig ook iets aan gedaan worden», klinkt het. «Via tijdregistratie kunnen leidinggevenden beter de vinger aan de pols houden. Zo kunnen ze tijdig bijsturen bij een te hoge werkdruk, en kunnen hun werknemers wel zonder stress op vakantie vertrekken.»

Elke werknemer moet tijdens een vakantie mentaal tot rust kunnen komen, vindt ’s Jongers: «Meer inzicht van leidinggevenden in de (te veel) gewerkte tijd van hun teams, kan hierbij helpen volgens 58% van de werknemers. Net zoals een hartslagmeter ons erop attent maakt wanneer we iets te intensief aan het sporten zijn, kunnen ook online registratietools een alarmbel doen afgaan bij leidinggevenden», aldus s’Jongers.