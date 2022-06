Dankzij dit trucje heb je voortaan gegarandeerd minder last van vliegangst (video)

Vliegangst is misschien wel één van de vaakst voorkomende en één van de vervelendste angsten waar je als reiziger mee te maken kan krijgen. Als je naar een verre bestemming wil, kan je immers moeilijk zonder vliegtuig. En gezien de omstandigheden (je vliegt ettelijke kilometers boven de grond in een afgesloten voertuig met honderden andere mensen) is het eigenlijk niet meer dan normaal dat je je ongemakkelijk voelt. Gelukkig bestaan er manieren om je beter in je vel te voelen in een vliegtuig.

Wanneer je tijdens je vlucht turbulentie ervaart, is dat voor veel passagiers reden om (even) in paniek te schieten. Het is namelijk geen aangenaam gevoel en je kans weleens de indruk hebben dat het vliegtuig gaat neerstorten, hoewel het in het overgrote deel van de gevallen absoluut niet gevaarlijk is. TikTokker Anna Paul had net als vele anderen ooit bang voor turbulentie, tot een piloot haar een trucje toonde. Door een propje papier in een jelly-pudding the leggen, snap je namelijk beter hoe een vliegtuig in de lucht blijft.

«Er komt druk van de onderkant, van de bovenkant en van de zijkanten. Je voelt het vliegtuig bewegen, maar het zal niet zomaar naar beneden bevallen. Het blijft vliegen, omdat er druk komt van onder en van de zijkanten. Dus als je turbulentie voelt, onthoud dan deze tip.» Veel volgers zijn haar alvast erg dankbaar voor de uitleg!