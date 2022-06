Zangeres stuurt fan van het podium omdat hij te handtastelijk is: «Wat een viespeuk!» (video)

Het opvallende incident speelde zich af tijdens het nummer ‘What's My Name’ van Fivio Foreign, Queen Naija en Coi Leray. De 25-jarige zangeres deed als deel van de show een lapdance op het podium. De man die op de stoel zat, genoot daar duidelijk van. Iets te veel, zelfs, want op een bepaald moment raakt hij haar achterwerk aan. Leray maakt meteen duidelijk dat ze dat niet apprecieert en stuurt hem van het podium.

Verontwaardiging

Het filmpje ging meteen viraal op Twitter, waar de meeste mensen zijn gedrag veroordelen. «Het is niet omdat ze voor hem danst, dat hij haar toestemming heeft om haar aan te raken», «Voor degenen die het concept ‘show’ niet begrijpen: je hoort gewoon te blijven zitten tenzij de artiest je zegt dat je hem of haar mag aanraken», en «Wat een viespeuk! Hij streelde secondenlang over zijn geslachtsdeel en betastte haar daar beneden. Totaal geen zelfbeheersing», lezen we onder meer in de reacties.