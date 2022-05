Laura Tesoro verbaast met diep uitgesneden outfit: «Niet normaal mooi!» (foto)

De Vlaamse zangeres Laura Tesoro wordt overladen met complimenten nadat ze enkele foto’s deelde van haar optreden in het Kursaal van Oostende. «Je ziet er prachtig uit», is de algemene teneur.

Laura Tesoro gaf woensdag het beste van zichzelf tijdens de 20ste liveshow van de Radio 2 Eregalerij in het Kursaal van Oostende. Daar werden Soulsister en Wouter Van Belle geëerd voor hun rijkgevulde carrière, onder meer door collega-artiesten Flip Kowlier, Helmut Lotti, Axelle Red en ook Laura Tesoro.

Bewondering

De 25-jarige zangeres van onder meer ‘What's the pressure’ en ‘Limits’ trok de aandacht met een diep uitgesneden jurk. Ze deelde enkele kiekjes ervan op Instagram, waar haar volgers erg enthousiast reageren. «Wauw, sexy kleedje, Laura!», «Waar is dat onschuldig meisje naartoe? Zingend met een microfoon in de klas, liedjes van de musicals Kuifje en K3... Wat een topper ben je!», «Echt niet normaal mooi jij!», «Je ziet er prachtig uit», en «Zo gegroeid als muzikant en als persoon. Respect! Ik weet zeker dat wij van jou nog niet alles gezien hebben. De wereld ligt aan je voeten», klinkt het onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.