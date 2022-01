Zangeres getuigt over nare ervaring met Marco Borsato: «Ik was de enige die het raar vond»

Esmée Denters is een 33-jarige zangeres die in 2015 meedeed aan ‘The Voice UK’, maar niet aan ‘The Voice of Holland’. Ze vertelt dat de aantijgingen niet geheel onverwacht komen omdat ze zelf een nare ervaring had met Marco Borsato na een optreden. «Het is een schande hoe de mannelijke coaches in Nederland misbruik hebben gemaakt van hun positie. Al ben ik niet geheel verbaasd. Ik heb Marco een keer in het echt ontmoet en hij kneep vanuit het niets in mijn bil. We stonden op het podium na een optreden. Er waren andere mensen om ons heen, maar blijkbaar was ik de enige die dit gedrag raar vond», schrijft ze.

Compliment

Denters was er zo van geschrokken dat ze het aan haar manager vertelde. Die vond haar reactie echter overdreven. «’Stel je niet aan. Beschouw het als een compliment’, zei hij. Dus ik heb er destijds niets over gezegd. Het maakt niet uit hoe beroemd iemand is. Er zijn geen excuses voor dergelijk gedrag. Ik vind het enorm dapper van de kandidaten die zich erover uitgesproken hebben en hun verhaal durfden delen. Ik houd niet van cancel culture en er zijn altijd twee kanten aan een verhaal, maar hoeveel slachtoffers moeten naar voren komen voordat ze serieus genomen worden? Het is triest. Dit wilde ik er even over kwijt», besluit ze.

Instagram Stories / @esmeedentersmusic