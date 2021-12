22-jarige vrouw doet aangifte van seksueel misbruik tegen Marco Borsato

In Nederland heeft een 22-jarige vrouw, die zegt vanaf haar 15e seksueel te zijn misbruikt door Marco Borsato, maandag officieel aangifte gedaan bij de zedenpolitie in de regio Midden-Nederland. Dat meldt De Telegraaf en het nieuws wordt bevestigd door de advocaat van Borsato.

Met de aangifte verzoekt de vrouw om strafrechtelijke vervolging voor het delict aanranding. Ze stelt in haar aangifte dat gedurende een aantal jaren sprake is geweest van het plegen van «ontuchtige handelingen», aldus De Telegraaf. Bij aanranding gaat het dan om ongewenst aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. De politie heeft bewijsmateriaal in beslag genomen, dat de aangifte kan ondersteunen.

Het is voor het eerst dat officieel aangifte volgt tegen Borsato, die al geruime tijd onder vuur ligt vanwege geruchten van grensoverschrijdend gedrag.