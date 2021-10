YES. Kinepolis en StuBru brengen ‘Moulin Rouge’ en andere nilliesfilm terug naar de cinema

Veel fans hebben nooit de kans gekregen om de ‘Elephant Love Medley’ mee te brullen in een cinemazaal, maar zij kunnen zich binnenkort helemaal uitleven met Moulin Rouge op het grote scherm. Want Kinepolis en Studio Brussel hebben de handen in elkaar geslagen om tussen 6 en 15 oktober een hoop filmklassiekers met indrukwekkende soundtracks uit de jaren nul opnieuw naar het grote scherm te brengen.