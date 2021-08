Iets meer dan een jaar na de geboorte van hun eerste kindje zijn Eva De Roo en Jan Paternoster in blijde verwachting van hun tweede spruit. Dat maakte Eva bekend op Instagram.

De 33-jarige Studio Brussel-presentatrice beviel op 1 juni 2020 van haar eerste kindje, een zoontje dat luistert naar de naam Lucca.

In de wolken

Vandaag kondigde ze aan dat zij en haar vriend Jan Paternoster (32), de frontman van Black Box Revelation, een tweede wondertje verwachten. «Dit is wat je denkt dat het is... (Nee, geen ménage à trois) We krijgen een tweede kindje!», klinkt het enthousiast op Instagram.