YES. Heerlijke jaren 80-komedie ‘Ferris Bueller’s Day Off’ krijgt een spin-off

In 1986 veroverde John Hughes’ alle harten met zijn komedie ‘Ferris Bueller’s Day Off’, over de roekeloze spijbeldag van Ferris en Cameron met een Ferrari. Dat hilarische en genietbare avontuur doen de Cobra Kai-makers Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg en Josh Heald nog eens over. Dat schrijft Deadline.