Eerste beelden gelost van Tim Burtons langverwachte verfilming van ‘The Addams Family’

Tim Burton waagt zich na al die jaren alsnog aan ‘The Addams Family’, de cartoonserie, film en Broadwaymusical over een excentrieke en macabere familie. In de achtdelige Netflix-serie ‘Wednesday’ zal de gothic regisseur vooral de cynische tienerdochter Wednesday onder de loep nemen. Vanity Fair mocht de eerste beelden delen van Burtons interpretatie van Morticia, Gomez, Wednesday en Pugsley.

Al sinds de eerste cartoons in 1930 in The New Yorker, spreekt ‘The Addams Family’ tot de verbeelding. Charles Addams’ cartoon was bedoeld als satire op de traditionele kernfamilie. Door van de vier gezinsleden groteske figuren te maken met angstaanjagende kwaliteiten doorbrak Addams de heersende norm. In de negentig jaren erna transformeerde de cartoon tot televisiereeks, film, Broadwaymusical en animatiefilm.

Nu mag ook Tim Burton, de hoeder van monsterachtige verschoppelingen, zijn versie van de familie creëren voor Netflix. In 1991 kreeg hij al eens de vraag om de regie van de film op zich te nemen, maar dat heeft hij toen geweigerd. De makers van de Netflix-serie Miles Millar en Alfred Gough vreesden dan ook dat het nooit zou lukken om Burton aan boort te halen, maar konden tegen alle verwachtingen in toch hun slag thuishalen. De ambitie was een om een «Tim Burton film van acht uur lang te maken», zegt Millar aan Vanity Fair. Ze zullen het met de helft minder moeten doen: Burton regisseert maar vier van de acht afleveringen. Maar als executive producer kan hij wel zijn stempel op de volledige reeks drukken.

Eerste blik

De eerste beelden zijn veelbelovend. Zo zie je Catherine Zeta-Jones schitteren als moeder Morticia in een aansluitende vampierenjurk en Luis Guzmán als vader Gomez, in zijn iconisch gestreepte pak. Isaac Ordonez neemt de rol van broer Pugsley op. Burton zou zich in eerste instantie vooral gebaseerd hebben op het bronmateriaal: de cartoons van Charles Addams. Enkel Wednesday, gespeeld door Jenna Ortega, wijkt wat af van de cartoons: ze is geen kleine meid, maar een tiener die naar de middelbare school gaat. Het kostuum met de typerende hagelwitte kraag blijft dan wel weer trouw aan het origineel. Er rest ook nog één mysterie: het is tot nu onbekend wie ‘Uncle Fester’ zal vertolken.

Wednesday pubert

In de reeks gaat Wednesday naar een kostschool in een dorpje waar enkele mysterieuze moorden gepleegd werden. Nu ze voor het eerst zelfstandig moet leven, bieden die moorden haar troost. Volgens de makers zou Wednesday onder meer worstelen met de relatie met haar moeder. Toch blijft de familie dicht bij elkaar: «Iedere familie is raar, en deze is nu toevallig extreem raar, maar ze zien elkaar wel graag. En dat is de kern van de serie: iedereen komt altijd voor elkaar op, het gaat om onvoorwaardelijke liefde.», klinkt het in Vanity Fair.