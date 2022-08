‘Stranger Things’-actrice Millie Bobby Brown gaat naar de universiteit

Millie Bobby Brown gaat studeren aan de Purdue University in de Amerikaanse staat Indiana. Dat maakte ze bekend in een interview met Allure. Als online student zal de Stranger Things-actrice zich verdiepen in ‘Human Services” zodat ze «kan leren over het systeem en hoe je jongeren kan helpen.»

Millie Bobby Brown was pas twaalf toen ze tot wereldactrice gebombardeerd werd door haar rol als ‘Eleven’ in Stranger Things. Nu ze achttien geworden is, zit haar middelbare schooltijd erop. Toch kiest de actrice ervoor om zich niet louter op acteren te storten. Ze heeft zich namelijk recent ingeschreven als online student aan de Purdue University in West Lafayette, in Indiana.

Volgens de universiteit heeft de opleiding als doel om «studenten van een basiskennis te voorzien van menselijke ontwikkeling, familiale studies en vaardigheden om met mensen uit de dienstverleningsector samen te werken.» In Allure zegt Brown dat ze de studie vooral gekozen heeft om «bij te leren over het systeem» en om te leren «hoe je jongeren kan helpen.»

Fysiek de lessen volgen aan de campus zal er dus wel niet inzitten voor Brown, die doorgaans in Londen en Atlanta, in de Amerikaanse staat Georgia, vertoeft.

Stranger Things-referentie?

Fans merkten bovendien al een opvallend toeval op: de ‘Stranger Things’-actrice gaat studeren aan een universiteit in Indiana, dezelfde staat waar de reeks zich afspeelt. Bovendien zitten er in de Netflix-serie meerdere referenties naar Purdue, en is er zelf een aflevering waarin een acteur een T-shirt draagt van Purdue. Browns link met de Netflix-serie is evenwel relatief: de meeste afleveringen zijn niet ingeblikt in Indiana, maar in Georgia.

Het vierde seizoen van Stranger Things staat nu op Netflix. Het vijfde seizoen werd in 2022 aangekondigd en zou het laatste worden.