Yanina Wickmayer deelt intieme foto met haar man: «We kunnen ons geen leven inbeelden zonder jou»

De foto dateert van enkele maanden geleden, toen de 31-jarige tennisster nog zwanger was van haar eerste kindje. Haar dochtertje, Luana Daniëlla Vanderzijl, werd op 15 april geboren. Een speciale dag, want exact tien jaar geleden leerden Yanina en Jérôme elkaar kennen en was het meteen liefde op het eerste gezicht.

Verjaardag

Yanina en Jérôme zijn intussen vier jaar getrouwd met elkaar. Met de foto wil Yanina de 33ste verjaardag van haar man in de kijker zetten. «Gelukkige verjaardag, schat! Luana en ik kunnen ons geen leven inbeelden zonder jou. We houden van je, tot de maan en terug», klinkt het.