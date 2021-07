Bab Buelens en Vincent Banić delen intieme foto om hun huwelijk te vieren

Twee weken geleden maakten Bab Buelens (27) en Vincent Banić (33) bekend dat ze op 12 juni in alle stilte getrouwd zijn. We kregen al enkele foto’s van hun huwelijk te zien, maar nu nemen ze ons tevens mee achter de schermen.

Samen poseren voor spiegel

Zo krijgen we een blik van de slaapkamer waarin ze hun huwelijk vierden en poseren ze erg intiem voor de spiegel. «In slaap vallen in het bad, wimpers in de gootsteen, wakker worden naast jou, liefde stinkt gewoon niet. 23 dagen!», schrijft Bab erbij. Haar volgers reageren erg enthousiast. «Prachtig koppel», «Geniet van elkaar», en «Waar zijn die handjes?», klinkt het onder meer in de reacties.

Op de set van ‘Familie’

Bab en Vincent leerden elkaar kennen op de set van ‘Familie’, waar ze ook een koppel speelden. In 2019 maakten ze bekend dat ze samen waren, hoewel ze in het geheim al veel langer een koppel vormden.

