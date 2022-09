WOW. Prinses Maria Laura stapt in het huwelijksbootje: DIT was de ceremonie (foto’s)

Prinses Maria Laura van België heeft zaterdag in Brussel het jawoord gegeven aan haar partner William Isvy. De burgelijke trouw vond plaats in het Brusselse stadhuis, in zeer intieme kring en zonder media. Nadien ging het naar de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal waar de religieuze trouwceremonie plaatsvond. Daarvoor waren 500 personen van verschillende religies uitgenodigd. Het was het eerste huwelijk in de Belgische koninklijke familie sinds de trouw van prins Laurent.

«De ouders van prinses Maria Laura, prinses Astrid en prins Lorenz, waren de eersten van de koninklijke familie wiens burgerlijke plechtigheid in het stadhuis plaatsvond, vandaag is hun dochter dus een beetje in hun voetsporen getreden», zegt Herve Verhoosel, goede familievriend en woordvoerder van prinses Maria Laura.

De ceremonie die ongeveer een half uur duurde, vond in intieme kring plaats. Van de koninklijke familie waren naast Astrid en Lorenz en hun kinderen, onder meer koning Albert en koningin Paola, koning Filip en koningin Mathilde, prins Laurent en zijn echtgenote Claire en prinses Delphine aanwezig.

Gucci en Vivienne Westwood

Na de plechtigheid in het stadhuis nam het jonge paar even de tijd om het publiek dat naar hen was komen kijken, te begroeten en te poseren voor de aanwezige fotografen. Ze wisselden ook even een zoen op de wang uit. Prinses Maria Laura droeg een jurk van het modehuis Gucci.

Die ruilde ze voor de plechtigheid in de kathedraal voor een op maat gemaakte, zijden trouwjurk van Vivienne Westwood, met een vier met een vier meter lange sleep. De prinses droeg ook een diadeem van de familie de Savoie Aoste.

De dienst in de kathedraal werd voorgegaan door aartsbisschop van Mechelen-Brussel Jozef de Kesel, en opgeluisterd door Currende, het ensemble voor polyfonie en barokmuziek onder leiding van Erik Van Nevel, en de Brusselse Regency Singers, onder leiding van Emmanuel Rubinlicht. Zij brachten zowel christelijke als joodse gezangen, aangezien William Isvy het joodse geloof is toegedaan. De eerste lezing kwam uit het boek Genesis, over de creatie van hemel en aarde, terwijl voor het evangelie gekozen werd voor de bruiloft in Kanaän, uit het evangelie volgens Johannes.

Getuigen

Voor de huwelijksceremonie van prinses Maria Laura en haar partner William Isvy waren vijf getuigen aangeduid. Het gaat om Elisabetta de Belgique, Ferdinand Brunet, Astrid en Joseph von Liechtenstein en Olympia Napoleon-Bonaparte.

Elisabetta de Belgique, die als roepnaam Lili heeft, is de echtgenote van prins Amedeo, de oudste broer van Maria Laura. Ook prinses Astrid en prins Joseph van Liechtenstein zijn gevraagd. Daarnaast is er nog Olympia Napoléon Bonaparte. Zij trouwde met Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, maar is de dochter van de zus van prins Lorenz en zo dus de nicht van Maria Laura. Tot slot is er nog de onbekende naam Ferdinand Brunet. Mogelijk is hij een vriend van het paar.

Queen Elizabeth II

De huwelijksplechtigheid werd licht aangepast na het nieuws van het overlijden van de Britse koningin Elizabeth II.

«Het koppel was zeer ontroerd door het nieuws», zegt Herve Verhoosel. «Tijdens de viering op zaterdagnamiddag wordt dan ook een moment van gebed en bezinning gewijd aan Hare Majesteit koningin Elizabeth II.»

Zowel voor het begin van de plechtigheid als na afloop werden de trouwers en de koninklijke familie toegejuicht door enkele honderden kijklustigen die zich voor de kathedraal hadden verzameld. Na de religieuze ceremonie verliet het kersverse echtpaar de kathedraal in een Porsche 356B Roadster uit 1961, een model waarvan er slechts 724 werden gebouwd, onder begeleiding van motoragenten van de Brusselse lokale politie, op Harley-Davidson Electra Glide-motoren.