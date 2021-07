WOW! Imke uit ‘Ex on the Beach’ toont hoe ze eruitzag zonder lipfillers (foto)

Imke Roose, die we kennen uit ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, onthult op Instagram hoe vaak ze lipfillers heeft gebruikt en hoe ze eruitzag voor die ingrepen.

Imke Roose is een mooie verschijning, al valt het erg op dat ze aan haar lippen heeft laten werken. De 20-jarige blondine uit Torhout praat er op Instagram eerlijk over. «Ik heb ze ongeveer zeven keer laten doen. Heb wel de fout gemaakt om het twee keer in de privé te laten doen. Daar is het wat misgelopen», klinkt het.

Ze kreeg tevens de vraag of ze een foto wilde delen waarop haar natuurlijke lippen te zien zijn, dus vóór haar zeven lipfillers. Dat deed ze dan ook.

Brazilian Butt Lift

Imke onthult tevens dat ze onlangs een Brazilian Butt Lift onderging. Daarbij wordt er vet uit – bijvoorbeeld – je buik gezogen, om het vervolgens in je billen te spuiten. Ook daar laat ze een foto van zien.