WOW. Zo zag de knappe zanger van Måneskin er vroeger uit (foto’s)

Damiano David, de zanger van de Italiaanse groep Måneskin, staat bekend om zijn opvallende looks. De winnaar van het Eurovisiesongfestival hult zich steevast in strakke lederen outfits en met zijn zwoele oogmake-up weet hij talloze harten te veroveren. Toch was de 22-jarige zanger niet altijd zo’n extravagante verschijning. Op TikTok gaan verschillende video’s viraal waarin de Italiaan in zijn jonge jaren te zien is. Wat een verschil!