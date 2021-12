WOW. Eerste beelden onthuld van nieuwe Harry Potter-film met originele cast

«De uitnodiging waar jullie op hebben gewacht, is gearriveerd», schrijft HBO Max bij de eerste trailer van de reünie. Over de film, die ‘Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts’ gaat heten, is nog vrij weinig bekend. De titel en de tekst op de krant (‘Zweinstein verwelkomt alumni’) verraadt wel dat de originele cast een bezoek brengt aan tovenaarsschool Zweinstein, de plek waar het avontuur begon.

Special

Het was in november van dit jaar twintig jaar geleden dat de eerste film in de fantasiereeks in première ging. Niemand had destijds kunnen vermoeden dat ‘Harry Potter en de Steen der Wijzen’ opmaat was naar een van de meest populaire fantasiefilmreeksen ooit.

Jarenlang leek het erop dat de laatste film van Harry Potter ooit een feit was: ‘The Deathly Hallows – Part 2’, uit 2011. Alhoewel er later nieuwe boeken en films verschenen in dezelfde wereld, gingen die vrijwel nooit meer over de bekende tovenaar en zijn vrienden. Maar toen kwam daar de bevestiging dat HBO Max aan een Harry Potter-special werkte.