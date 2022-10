Winnie uit ‘Blind Getrouwd’ over het moederschap: «Dát vind ik wel héél raar»

Winnie Bogaerts is nu enkele weken mama en geniet daar met volle teugen van. Al heeft ze ook al enkele mindere kantjes ontdekt, zo legt ze uit in een Instagrambericht.

Op 22 september werden Winnie Bogaerts (31) en Jonah Hulselmans (33) voor het eerst mama en papa van een meisje, Lily. Intussen zijn we al enkele weken verder en heeft Winnie kennisgemaakt met het moederschap. «Ik kan nu al zeggen dat ik véél liever mama ben dan zwanger. Het is wel heel overweldigend om opeens verantwoordelijk te zijn voor zo’n klein mensje en heel de dag draait rond haar gelukkig maken. Ik voel mij soms erg onproductief omdat ik heel de dag lang ‘alleen maar’ Lily heb verzorgd terwijl ik goed weet dat dat nu gewoon het belangrijkste is en dat gewoon een dagtaak op zich is», schrijft ze op Instagram.

Kinderarts

Maar uiteindelijk is ze dolgelukkig met haar kleintje, al moet ze nog even wennen aan iets... «Maar als ze dan vredig ligt te slapen ben ik gewoon supergelukkig en dan snap ik eindelijk wat iedereen bedoelt met genieten van deze periode (al maakte ze het ons heel gemakkelijk om haar graag te zien, want we hebben gewoon het schattigste dotje ooit gemaakt). Wat ik nog wel heel raar vind is om bij de kinderarts of zo met ‘mama’ aangesproken te worden. ‘Uuuh, ik?’», besluit ze.