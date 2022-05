Winnie en Jonah uit ‘Blind Getrouwd’ geven update over zwangerschap: «Dat maakt toch niets uit»

Winnie en Jonah, die we nog kennen uit het vijfde seizoen van ‘Blind getrouwd’, hebben op hun manier een gender reveal gehouden. Veel komen we niet te weten, maar dat is net hun bedoeling...

Vorige maand maakten Winnie Bogaerts (29) en Jonah Hulselmans (33) bekend dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje. Winnie is intussen 23 weken zwanger, het kindje is dus uitgerekend voor september.

Verrassing

Vandaag deelden ze op Instagram hun gender reveal, maar die verliep helemaal anders dan anders. Ze besloten immers om het geslacht niet te kennen tot aan de geboorte. «Jongen of meisje? Wij doen al eens graag iets blind, dus besloten we om het geslacht van onze baby voor onszelf een verrassing te houden en het gewoon zelf niet te weten tot aan de geboorte. Uiteindelijk maakt het toch niets uit of het nu een jongen of een meisje wordt en ondertussen hebben we ook al een jongens én meisjes naam waar we het over eens zijn. En zo kunnen we ons ook zeker niet verspreken», klinkt het.

Gezonde spanning

Hun volgers begrijpen hun beslissing volkomen. «Heerlijk vind ik dat, koppels die niet alles op voorhand moeten weten. Wij hebben drie keer een verrassing gehad. Altijd weer fijne en gezonde spanning», «Wij wisten het ook niet van ons eerste kindje! Ik zou het zo opnieuw doen, die extra verrassing maakt het nog des te leuker», en «Beste beslissing! Niets zo tof als op het moment zelf ontdekken», lezen we onder meer in de reacties.