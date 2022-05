Zwangere influencer Eva Tuytelaers poseert poedelnaakt: «Dit is zo ontroerend mooi»

Eva Tuytelaers is momenteel 33 weken in verwachting van haar derde kindje. De 36-jarige storyteller zette ter ere van Moederdag haar zwangere lichaam in de kijker. «In tegenstelling tot wat je misschien zou denken bij het zien van deze foto, voel ik me niet zo heel zeker in dit snel veranderende lijf. Ik weet niet meer hoe ik me moet kleden, ik ben snel buiten adem en ik krijg geregeld stevige stampen die me uit balans brengen. Tegelijk blijft het wonderlijk en vind ik het toch een beetje jammer dat ik bij de andere zwangerschappen dat lijf niet meer omarmd en in al haar glorie gedocumenteerd heb. Ik zie Instagram ook nog steeds vooral als mijn persoonlijke fotoalbum en dus wil ik dit delen», schrijft ze erbij.

Minder intiem

Vandaag voegde ze er nog een Instastory aan toe. «Heb ik mezelf nu echt zo op Instagram gezet? En toch voelt het ergens minder spannend of intiem als de foto waarbij ik mijn 3,5-jarige voed. En eigenlijk deelde ik vrijdag nog een foto van Kristof met bijna even weinig kleren aan. En jullie vonden het geloof ik ook niet erg», klinkt het.

Bewondering

Haar volgers steken hun enthousiasme over het kiekje niet onder stoelen of banken. «Iets om heel trots op te zijn, je ziet er prachtig uit», «Niets mooier dan een zwangere vrouw. Zonde dat Instagram zo preuts is, anders was je foto nóg mooier. Oorlogsvoertuigen, natuurvervuiling, industrie, enz is toegelaten op Instagram, maar puur natuur is verboden? Om maar te zeggen: hoe dichter bij de natuur, hoe liever. Dankjewel Eva om dit te delen. Weg met de preutsheid rond ons lichaam», «Wauw, dit is zo ontroerend mooi», lezen we onder meer in de reacties.