Kalush Orchestra, de Oekraïense groep die zaterdag het Eurovisiesongfestival heeft gewonnen, zal een tournee door Europa houden. «En bij elk evenement zullen we geld inzamelen voor de noden van het leger en voor liefdadigheidsfondsen», zo heeft zanger Oleg Psjoek dinsdag in de West-Oekraïense stad Lviv meegedeeld aan journalisten.

Wanneer de Europese tournee zal plaatsvinden, wordt later nog bekendgemaakt.

De 28-jarige frontman kondigde ook aan dat de overwinningstrofee van het Eurovisiesongfestival zal worden geveild. «We willen het beeldje graag verkopen om geld in te zamelen voor Oekraïne», zegt Psjoek. De band zal binnenkort meer details over de veiling bekendmaken via zijn Instagrampagina.