Emotionele beelden van dolgelukkige Oekraïense Eurosongpresentator in bunker gaan viraal (video)

In een hartverwarmend video die op sociale media circuleert, is te zien hoe de Oekraïense Eurovisiesongpresentator door het lint gaat wanneer hij besefte dat hun inzending gewonnen had. Timur Miroshnychenko moest noodgedwongen vanuit een bunker het songfestival voor Oekraïne becommentariëren, voor zijn eigen veiligheid, maar ook zodat luchtalarmen de show niet zouden verstoren.

Razend spannend was het zaterdagnacht tijdens de puntentelling van het Eurovisiesongfestival. Na de punten van de jury zag het ernaar uit dat niet Oekraïne, maar het Verenigd Koninkrijk of Zweden de grote winnaar zou worden van het liedjesfestival. Tot de punten van de televoting binnenkwamen en het publiek maar liefst 439 punten gaf aan Kalush Orchestra, de Oekraïense inzending. Zo had het nummer ‘Stefania’ plotsklaps 631 punten en was de overwinning binnen.

Een bloedstollend moment voor Oekraïne, en voor Miroshnychenko die meteen op tafel slaat en de zege uitschreeuwt. Dolgelukkig zwiert hij zijn armen in de lucht.

Oekraïne wint zo voor de derde keer het Eurovisiesongfestival.

Geen verrassing

In ‘Stefania’, een lied over de moeder van de frontman Psjoek, combineert Kalush Orchestra traditionele Oekraïense muziek met rap en hiphop. Het nummer zou lang voor het begin van de oorlog in Oekraïne geschreven zijn, maar de schaduw van de oorlog hing dreigend over de liedjeswedstrijd. Oekraïne werd na de inval van Rusland al snel de gedoodverfde winnaar.