Vrouw getuigt over Adriaan Van den Hoof: «Hij riep: ‘Je had in bed ook graag dat ik je sloeg’»

Een ex-vriendin van Adriaan Van den Hoof doet in Dag Allemaal een boekje over hem open. Ze beschuldigt hem van fysiek geweld. «Hij schuimbekte van woede en sleurde mij bij mijn haren», klinkt het.

Twee weken geleden kwam ‘Switch’-presentator Adriaan Van den Hoof (49) in een mediastorm terecht nadat vijf ex-partners hem beschuldigden van stalking, elektronische belaging en fysiek geweld tijdens of na hun relatie.

Flirterige berichtjes

In Dag Allemaal gaat één van die vrouwen verder in detail. De vrouw - die anoniem wenst te blijven - vertelt dat ze elkaar leerden kennen toen ze allebei een relatie hadden. «Een tijd later, toen we beiden weer single waren, zocht hij toenadering via flirterige berichtjes op Instagram. Ik vond die aandacht wel leuk», klinkt het.

Assistente

Ze spraken regelmatig af en dat mondde vaak uit in seks. De vrouw wilde meer dan dat alleen, maar Van den Hoof wilde hun relatie geheimhouden. «Als we toevallig toch iemand tegenkwamen, stelde hij me voor als zijn assistente. Ik was dom en naïef en speelde het spelletje gewoon mee. Ik had op dat moment beter moeten weten en beseffen dat het hem alleen om de seks ging», zucht ze.

Politie aan de deur

Ze kreeg het er steeds moeilijker mee dat alles in het geheim moest gebeuren en dat hij enkel met haar wilde afspreken als hij zin had in seks. Dat zorgde voor heel wat ruzies, in die mate dat Van den Hoof de politie zelfs op haar af stuurde. «Adriaan had melding gedaan van een vrouw die hem belaagde, ik dus. Als ik mijn telefoon niet opnam, belde hij mij soms tien keer op vijf minuten, en ineens was ík de stalkster! Hij beweerde zelfs dat hij mij niet kende! De volgende dagen belde hij mij nog een paar keer om mij van alles te verwijten: ik wilde zijn kinderen van hem afpakken, door mij had hij een soort kanker in zijn nek gekregen, en een hernia», luidt het.

Tegen de muur

Toch bleven ze afspreken met de bedoeling om hun ruzie uit te praten, maar dat ging er niet altijd even sereen aan toe. «Een van die keren heeft hij mij geslagen. Hij kwam langs voor een gezellige avond, maar nadat hij een halve fles wijn soldaat had gemaakt, vroeg hij mij waarom ik hem een klootzak had genoemd. Hij is mij aangevlogen, heeft mijn polsen vastgepakt, mij tegen de muur gekwakt en superhard op mijn been geslagen», beweert ze.

Vuistslag

Daar bleef het echter niet bij. «Adriaan voelde zich slecht en depressief, maar wou toch afspreken. We kregen weer ruzie en ik wou vertrekken, maar dat liet hij niet toe. Hij moest en zou het uitpraten met mij. Hij begon te roepen en te schreeuwen en vroeg waarom ik hem nooit eens lief vastpakte. Daarop heeft hij mij vastgenomen, maar zo hard dat het pijn deed. Ik heb hem weggeduwd en ben mij gaan opfrissen in de badkamer.»

«Toen ik terugkwam, was hij rustig en ben ik in de zetel gaan zitten. ‘Hoe gaan we dit oplossen?’ vroeg hij me, en ik heb hem toen nog eens gezegd dat ik mij gebruikt voelde. Het enige dat ik wilde, was horen dat ik méér voor hem was dan een lustobject. Toen begon hij te flippen en heeft hij met zijn vuist keihard op mijn hoofd geslagen. ‘Als je het niet begrijpt, moet ik het er misschien in kloppen’, zei hij. Hij schuimbekte van woede en sleurde mij bij mijn haren. ‘Je had in bed ook graag dat ik je sloeg en bij je haren trok’, riep hij. Ik vond dat zeer laag van hem en ik ben vertrokken», besluit ze. Daarop liet de vrouw volgens Dag Allemaal een medisch verslag opmaken bij een dokter en diende ze klacht in bij de politie.